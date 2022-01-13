Кудрин оценил уровень жизни в современной России по сравнению с СССР

Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР, заявил в интервью ТАСС глава Счётной палаты, Алексей Кудрин. По его словам, в 1990-е и начале 2000-х годов в государстве были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой.

В 2003-2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 1990 году перед развалом СССР. <...> В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000-го по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня, — сказал Кудрин.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев напомнил россиянам о зарплате в $50 в 2000 году, когда нынешний президент страны Владимир Путин только пришёл к власти, и призвал граждан не забывать так быстро «былые достижения». По его словам, такого роста благосостояния граждан не отмечалось в большинстве других стран.

Между тем 69% россиян оценивают свою финансовую ситуацию как сложную, а о том, что ежемесячный доход позволяет удовлетворять основные потребности семьи, заявили только 29%. При этом каждый четвёртый россиянин (24%) выразил надежду, что его материальное положение в скором времени улучшится. Годом ранее так считал только каждый 10-й опрошенный.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, возросший в 2021 году оптимизм по вопросу улучшению финансового состояния связан с адаптацией, когда специалисты из менее успешных секторов экономики переключились на другие виды деятельности.