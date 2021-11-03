Кудрин оценил потери мировой экономики из-за пандемии СОVID-19

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса мировая экономика потеряла от $4 трлн до $10 трлн. Потери в основном легли на бюджеты регионов и муниципалитетов, отметил он в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС, сообщает ТАСС.

По разным оценкам, потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 до 10 триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов, — подчеркнул Кудрин.

Он считает, что к «глобальным потрясениям», считая и пандемию коронавируса, оказались не готовы системы здравоохранения во всём мире. В этой ситуации органы государственной власти и контрольно-надзорные ведомства всех уровней в настоящее время должны выработать механизмы, которые сделают системы здравоохранения устойчивее и эффективнее, заявил глава Счётной палаты.

Ранее стало известно, что наиболее пострадавшие страны от пандемии находятся на территории Южной Америки, Азиатского региона и северной части Африки. Об этом говорят результаты исследования рейтингового агентства Moody’s. Основными последствиями для национальных экономик станут увеличение долговой нагрузки, социальное напряжение и бедность.