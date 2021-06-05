Кудрин оценил перспективы доллара в России

https://static.news.ru/photo/0afc7238-c5fa-11eb-aa6d-96000091f725_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Решение вывести доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) никак не повлияет на личные сбережения граждан. Об этом глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Доллар не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы, — заявил Кудрин.

Альтернативой доллару глава Счётной палаты назвал китайский юань. При этом Кудрин добавил, что юань не является таким же стабильным, как доллар, но уже «стал серьёзной реальной валютой мирового уровня».

Ранее стало известно, что решение вывести доллар из структуры ФНБ было вызвано угрозой санкций со стороны властей США и на состоянии курса рубля это никак не отразится. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, сейчас зависимость РФ от внешнего долга в два раза ниже, чем была в 2014 году.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко считает, что наличным долларам населения и вкладам в частных банках точно ничего не угрожает.

Изменения в ФНБ пока отражают лишь политические решения руководства страны по отвязке от доллара. В личном плане лучше дождаться момента, когда рубль вернёт себе инвестиционную привлекательность. Данный момент наступит, когда ставка ЦБ РФ окажется выше инфляции, пояснил эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.