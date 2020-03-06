https://static.news.ru/photo/a34780fc-5f97-11ea-b824-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики станут понятны через один или два месяца.

По его словам, в настоящий момент ожидается замедление роста на 0,4 процентных пункта.

Но это, повторю, предварительные данные, поскольку, конечно, ситуация развивается, и, может быть, только в ближайшие месяц-два мы поймём её реальные параметры, — заявил Кудрин, сообщает ТАСС.

Ранее глава Счётной палаты высказал мнение, что российская экономика в 2020 году ускорит рост на 0,2% и составит 1,9%. Он подчеркнул, что это является оптимистичным вариантом, поскольку последствия эпидемии коронавируса для экономики неизвестны.

NEWS.ru писал, что в январе в России замедлились годовые темпы роста ВВП. Показатель роста в январе упал до 1,6%, а в декабре он находился на отметке в 2,3%.