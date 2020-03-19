https://static.news.ru/photo/d8f03308-69d7-11ea-9327-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса повлечёт кризис, который можно назвать беспрецедентным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом. Влияние будет очень сильное на все стороны жизни, мы это видим сейчас по изоляции, по карантинам, — отметил Кудрин.

По его словам, последствия пока трудно оценить. Но при этом правительство обязано обладать соответствующими полномочиями для принятия оперативных мер.

Кроме того, Кудрин предложил заняться уже сейчас корректировкой нацпроектов, передаёт ТАСС.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.

19 марта японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical начала разработку препарата для лечения нового типа коронавируса. Получать его будут из плазмы крови, писал NEWS.ru.