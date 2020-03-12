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Во время мирового экономического кризиса каждая страна будет выживать в одиночку. Причиной этого станут изменения механизмов международного права, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

При этом, отметил он, Россия сможет нейтрализовать риски этого кризиса и выполнить все обязательства. Кто-то пытается сегодня говорить, что все пропало. Но <...> те самые люди, которые в течение последних...