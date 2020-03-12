https://static.news.ru/photo/c02fbd7c-6462-11ea-9ac2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Составленный правительством прогноз для формирования бюджета на 2020 год безнадежно устарел. Цена за нефть на уровне $57,7 за баррель и курс доллара по 63,9 рубля нереальны, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Вместе с тем, признал он, просчитать дальнейшее развитие событий на международном финансовом рынке крайне сложно.
Сегодня нам нужно исходить из новых реалий. Конечно, трудно сегодня предсказать, какой сценарий будет в этом году, — цитирует Кудрина ТАСС.
Он также отметил, что при стоимости нефти $35 за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей российский бюджет недополучит в 2020 году около 3 трлн рублей, а его дефицит составит чуть менее 2% ВВП. Это может спровоцировать рост бедности в стране, писал NEWS.ru.