Кудрин назвал сумму, которая поможет России вдвое снизить бедность

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал сумму, которая необходима для борьбы с бедностью. Это 300 млрд рублей, которые помогут существенно решить проблему, сообщает Forbes.
Экс-министр финансов в интервью изданию
Я думаю, что можно успеть к 2024 году [вдвое снизить уровень бедности], если правительство примет меры. Но это требует дополнительного финансирования. По нашим оценкам, в пределах 300 млрд рублей — при правильном перераспределении средств и адресной поддержке, — оценил ситуацию Кудрин.
Как сообщалось ранее, решить проблему бедности в России можно только с помощью пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.