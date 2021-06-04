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Экономика

Кудрин назвал сумму, которая поможет России вдвое снизить бедность

22:40, 04 июня 2021
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал сумму, которая необходима для борьбы с бедностью. Это 300 млрд рублей, которые помогут существенно решить проблему, сообщает Forbes.

Экс-министр финансов в интервью изданию пояснил, что на данный момент в России считаются бедными более 17 млн человек. И главным фактором снижения бедности может стать только экономический рост в стране, уверен политик.

Я думаю, что можно успеть к 2024 году [вдвое снизить уровень бедности], если правительство примет меры. Но это требует дополнительного финансирования. По нашим оценкам, в пределах 300 млрд рублей — при правильном перераспределении средств и адресной поддержке, — оценил ситуацию Кудрин.

Как сообщалось ранее, решить проблему бедности в России можно только с помощью пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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