Кудрин назвал сумму, которая поможет России вдвое снизить бедность

https://static.news.ru/photo/bcb3454e-c56c-11eb-97b8-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал сумму, которая необходима для борьбы с бедностью. Это 300 млрд рублей, которые помогут существенно решить проблему, сообщает Forbes.

Экс-министр финансов в интервью изданию пояснил , что на данный момент в России считаются бедными более 17 млн человек. И главным фактором снижения бедности может стать только экономический рост в стране, уверен политик.

Я думаю, что можно успеть к 2024 году [вдвое снизить уровень бедности], если правительство примет меры. Но это требует дополнительного финансирования. По нашим оценкам, в пределах 300 млрд рублей — при правильном перераспределении средств и адресной поддержке, — оценил ситуацию Кудрин.

Как сообщалось ранее, решить проблему бедности в России можно только с помощью пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.