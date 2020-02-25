https://static.news.ru/photo/29a6ba44-57f7-11ea-b495-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корректировка цены нефти в бюджетном правиле до $45 за баррель не окажет влияния на макроэкономику, но при этом позволит дополнительно профинансировать здравоохранение и образование. Об этом заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.

По его словам, в 2006 году цена сбалансированности бюджета, ниже которой доходы от нефти тратились, а остальное направлялось в Резервный фонд, достигла $60 за баррель. В 2009 году она была более $110. Сегодня цена отсечения — $42,4.

Она может быть $45. И даже больше. Это позволит дополнительно профинансировать образование, здравоохранение и инфраструктуру. Сегодня такое острожное изменение цены отсечения не окажет на макроэкономику влияния, — сообщил ТАСС Кудрин.

Ранее NEWS.ru писал, что поправки в федеральный бюджет России на 2020 год не предполагают смягчения бюджетного правила. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, вопрос о смягчении или увеличении заимствований в Минфине не обсуждался.