https://static.news.ru/photo/828a9ff4-5c75-11ea-b950-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным правительственный прогноз о темпах роста российской экономики в 2020 году.

Правительство <...> предполагает, что в 2020 году ускорится рост на 0,2% и составит 1,9%. Мы считаем, что это оптимистичный вариант с учётом того, что ещё остаются неопределёнными последствия, связанные с коронавирусом, — сказал на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме Кудрин.

В России замедлились годовые темпы роста ВВП. В январе показатель роста снизился до 1,6%, а в декабре 2019 года он находился на отметке в 2,3%. В Минэкономразвития заявляли, что в январе темпы роста розничной торговли ускорились до 2,7% по сравнению с 1,9% в декабре. Годовая динамика улучшилась по продовольственным и непродовольственным товарам, писал NEWS.ru.