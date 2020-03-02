Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным правительственный прогноз о темпах роста российской экономики в 2020 году.
Правительство <...> предполагает, что в 2020 году ускорится рост на 0,2% и составит 1,9%. Мы считаем, что это оптимистичный вариант с учётом того, что ещё остаются неопределёнными последствия, связанные с коронавирусом, — сказал на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме Кудрин.
В России замедлились годовые темпы роста ВВП. В январе показатель роста снизился до 1,6%, а в декабре 2019 года он находился на отметке в 2,3%. В Минэкономразвития заявляли, что в январе темпы роста розничной торговли ускорились до 2,7% по сравнению с 1,9% в декабре. Годовая динамика улучшилась по продовольственным и непродовольственным товарам, писал NEWS.ru.
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