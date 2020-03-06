https://static.news.ru/photo/e18b7734-5fa5-11ea-bdac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году решили не проводить после того, как ВОЗ объявила ЧС международного значения из-за вспышки коронавируса в странах-участниках форума. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает это рациональным решением, которое, по его мнению, особо не повлияет на экономику России.

Сам форум не повлияет на нашу экономику. Думаю, что это рациональное решение в данных условиях, — цитирует РИА Новости Кудрина.

Он сообщил, что в настоящее время у экономистов «много других форм общения», они могут обмениваться информацией и даже выступать онлайн. Кудрин также признался, что сам отменил уже «целый ряд командировок» на разные форумы.

Как писал NEWS.ru, последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики станут понятны через один или два месяца. По словам Кудрина, в настоящий момент ожидается замедление роста на 0,4 процентных пункта. Ранее глава Счётной палаты высказал мнение, что российская экономика в 2020 году ускорит рост на 0,2% и составит 1,9%. Он подчеркнул, что это является оптимистичным вариантом, поскольку последствия эпидемии коронавируса для экономики неизвестны.