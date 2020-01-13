https://static.news.ru/photo/d24964de-3692-11ea-bef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что масштаб коррупции в России не уменьшается, а её объемы исчисляются триллионами рублей. По его словам, для борьбы с коррупцией контрольному органу требуются дополнительные полномочия.

В настоящий момент Счётная палата может лишь направлять материалы о выявленных финансовых нарушениях в правоохранительные органы, а те уже выясняют, можно ли считать их коррупционными преступлениями. Об этом Кудрин сказал в интервью РИА Новости.

Определённые точечные нововведения нам бы помогли более эффективно бороться с коррупцией, — считает глава Счётной палаты.

Он добавил, что коррупция искажает стимулы в экономике и приводит к потерям темпов экономического роста. Всё это в итоге влияет на рост доходов населения, инвестиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Кудрин рассказал об основных рисках для ускорения темпов роста российской экономики. По его словам, ими стали сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы россиян. Он считает, что не удастся нарастить объёмы производства, если производительность труда не будет расти при сокращении численности населения.