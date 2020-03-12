https://static.news.ru/photo/68e34eb8-6466-11ea-b2a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов и Банк России правильно реагируют на ситуацию в мировой и российской экономике. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

По его мнению, должные меры принимаются в том числе с учётом влияния стоимости нефти на экономику страны и роста курса доллара по отношению к рублю.

Мне кажется, первые шаги [Минфина и Центробанка] абсолютно адекватные, — цитирует Кудрина ТАСС.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты назвал безнадёжно устаревшим составленный правительством прогноз для формирования бюджета на 2020 год. Цена за нефть на уровне $57,7 за баррель и курс доллара по 63,9 рубля нереальны, отметил он.