https://static.news.ru/photo/6fe80eb8-3899-11ea-9bcf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным меры по борьбе с бедностью не приведут к запланированному экономическому росту.

Ранее представители Минэкономразвития сказали, что выполнение инициатив главы государства позволит ускорить рост ВВП в 2020-м и 2021 годах. Кудрин в интервью РБК подчеркнул , что реализация мер по борьбе с бедностью не направлена «на разгон экономики».

Это, к сожалению, не будет таким существенным для того, чтобы экономика с тех 1,2–1,3% от роста ВВП в этом году прыгнула в 2021 году до 3,1%, как планирует правительство, — резюмировал глава Счётной палаты.

По словам Кудрина, для экономического роста нужно также создать благоприятные условия для ведения бизнеса, ослабить бюрократические ограничения и «правоохранительное давление». Глава контрольного ведомства подчеркнул, что для нового правительства эта задача будет главным вызовом.

Ранее Кудрин заявил, что смена премьер-министра и состава правительства даёт надежду на проведение целого ряда реформ, передавал NEWS.ru. Глава Счётной палаты отметил, что новый глава кабмина Михаил Мишустин осознаёт значение технологий для развития бизнеса и чувствует «нерв цифровизации».