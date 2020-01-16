Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным меры по борьбе с бедностью не приведут к запланированному экономическому росту.
Ранее представители Минэкономразвития сказали, что выполнение инициатив главы государства позволит ускорить рост ВВП в 2020-м и 2021 годах. Кудрин в интервью РБК
Это, к сожалению, не будет таким существенным для того, чтобы экономика с тех 1,2–1,3% от роста ВВП в этом году прыгнула в 2021 году до 3,1%, как планирует правительство, — резюмировал глава Счётной палаты.
По словам Кудрина, для экономического роста нужно также создать благоприятные условия для ведения бизнеса, ослабить бюрократические ограничения и «правоохранительное давление». Глава контрольного ведомства подчеркнул, что для нового правительства эта задача будет главным вызовом.
Ранее Кудрин заявил, что смена премьер-министра и состава правительства даёт надежду на проведение целого ряда реформ, передавал NEWS.ru. Глава Счётной палаты отметил, что новый глава кабмина Михаил Мишустин осознаёт значение технологий для развития бизнеса и чувствует «нерв цифровизации».
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