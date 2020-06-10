Кудрин: кабмин через 2-3 месяца представит обновлённые нацпроекты

Правительство РФ через 2-3 месяца представит обновлённые национальные проекты, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его словам, нацпроекты, вероятно, будут содержать смелые структурные меры.
Два-три месяца потребуется, чтобы представить обновлённые нацпроекты, и там, я думаю, будет больше смелых системных структурных мер, — сказал Кудрин.
Он также отметил, что правительство должно пересмотреть меры и цели нацпроектов, добавить новые и сократить часть старых.
По данным СП, расходы федерального бюджета на реализацию семи национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за пять месяцев 2020 года исполнены на 29%. В денежном выражении это составляет 629,773 млрд рублей из 2,17 трлн рублей, писал NEWS.ru.
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