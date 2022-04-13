Кудрин: инфляция в России по итогам года может составить до 20%

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, то инфляция в России по итогам 2022 года может достичь отметки в 20%, передаёт РИА Новости. Ранее он спрогнозировал падение ВВП РФ в текущем году более чем на 10%.

Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего, до 20%, может быть, в диапазоне от 17% до 20%, — сказал Кудрин.

Глава Счётной палаты уточнил , что представители Министерства финансов, наряду с членами Министерства экономического развития, готовят точный прогноз по снижению макроэкономического показателя. Он подчеркнул, что сокращение ВВП отразится на размере доходов и благосостоянии россиян, а также на соблюдении законов о бюджете, принятых на территории всех субъектов страны.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что экономика и финансовая система в России прочно стоят на ногах. Он добавил, что тренд на сохранение макроэкономических показателей скоро даст о себе знать благодаря профессиональной работе экономического блока.