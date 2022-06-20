Кудрин: экономика в России остаётся рыночной

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Алексей Кудрин

Экономика в России, несмотря на текущую ситуацию в мире, остаётся рыночной с частным сектором, заявил в интервью ТАСС глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что к плановой экономике возвращаться нельзя.

И сейчас современная ситуация, она не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики. Мы остаёмся рыночной экономикой, у нас остаётся частный сектор, — сказал он.

Именно частный сектор является фактором быстрого восстановления экономики, поскольку он более адаптивен, гибок и быстрее реагирует на события, отметил Кудрин. Он пояснил, что решения принимаются здесь и сейчас, а не в трудных бюрократических процедурах госорганов.

Кудрин подчеркнул, что к плановой экономике возвращаться нельзя никогда. По его мнению, в этом случае государство будет принимать решение за предприятие и последнее перестанет отвечать за результаты своей деятельности.

Ранее глава Счётной палаты заявил, что правительству нужно ещё два-три месяца на создание стратегии новой экономики. Принятые на сегодня кабмином антикризисные меры он оценил как «вполне адекватные» с учётом того, что ресурсов «не так много, как хотелось бы».