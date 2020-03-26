Глава Счётной палаты Алексей Кудрин допустил, что в текущем году ВВП России снизится.
Он также считает, что регионам могут потребоваться дотации и помощь от федерального центра.
Проблема коронавируса и его распространения, остановка целого ряда производств, нарушение производственных цепочек приведёт к тому, что мы в этом году, скорее всего, не будем иметь экономический рост. Я даже говорю мягко сейчас, потому что прогнозы уточняются, — отметил он.
Кудрин считает, что в сложившейся ситуации потребуется принятие антикризисных мер, а также обсуждение вопросов долговой политики,
Ранее NEWS.ru писал, что Кудрин назвал мировой финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, непредсказуемым и нестандартным. По словам эксперта, этот кризис развивается не по экономическим законам.
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