https://static.news.ru/photo/58250f94-6e84-11ea-9e84-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин допустил, что в текущем году ВВП России снизится.

Он также считает, что регионам могут потребоваться дотации и помощь от федерального центра.

Проблема коронавируса и его распространения, остановка целого ряда производств, нарушение производственных цепочек приведёт к тому, что мы в этом году, скорее всего, не будем иметь экономический рост. Я даже говорю мягко сейчас, потому что прогнозы уточняются, — отметил он.

Кудрин считает, что в сложившейся ситуации потребуется принятие антикризисных мер, а также обсуждение вопросов долговой политики, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Кудрин назвал мировой финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, непредсказуемым и нестандартным. По словам эксперта, этот кризис развивается не по экономическим законам.