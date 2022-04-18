Выпускники каких специальностей стоят дороже остальных

Среди направлений образования больше всего на региональных рынках труда, как и в целом по стране, ценятся выпускники математических и компьютерных специальностей. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики , которые подготовили доклад «Выпускники высшего образования на российском рынке труда: тренды и вызовы». С ним ознакомился NEWS.ru

Выпускники, которые получили подготовку в области математики, компьютерных наук, информационных технологий устраиваются на хорошие рабочие места. Это касается всех регионов России и приводит к тому, что они имеют более высокую заработную плату по сравнению с выпускниками других направлений подготовки, отметил научный редактор доклада, проректор, заведующий лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Сергей Рощин.

По его словам, этот тренд является «среднесрочно устойчивым», так как уже почти десять лет специалисты наблюдают существенные технологические изменения, «цифровую революцию» во всех сферах деятельности.

Он также назвал направления подготовки студентов вузов, которые получают наименьшую стартовую заработную плату. В аутсайдерах «в целом гуманитарная сфера, образование и сельское хозяйство».

Учитель начальных классов Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

Авторы обозначили ряд интересных зарплатных трендов. Так средняя зарплата магистров составляет у магистров 75,2 тыс руб в месяц против 53,5 тыс руб у бакалавров, и доля трудоустроенных выпускников среди магистров на 8,4% выше, чем среди бакалавров.

Еще один тренд: средние заработные платы (71,9 тыс руб) бакалавров ведущих вузов России в среднем на 37% превышают зарплаты (52,4 тыс руб) выпускников вузов остальных категорий.

Это связано с тем, что более способные студенты поступают в ведущие университеты, а еще с тем, что такие университеты дают более востребованную подготовку, компетенции, которые востребованы на рынке труда, считает Cергей Рощин. Частично разница объясняется региональными факторами — многие ведущие вузы (49%) сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, регионах с наиболее развитыми рынками труда с большими возможностями трудоустройства и более высокими средними заработными платами.

На уровень зарплаты также существенно влияет трудовой опыт студентов, которые совмещают работу и учебу.

Это означает, что рынок труда востребует многие компетенции, которые формируются не за партой, а в процессе непосредственной бизнес-деятельности. В первую очередь, скорее всего, это связано с тем, что привычно называть «мягкие навыки» (soft skills). Относиться к совмещению учебы и работы исключительно негативно в современной ситуации уже невозможно, — отметил Сергей Рощин.

Вопрос о том, как много выпускников работает по специальности, которую они получили в вузе, Сергей Рощин назвал «фантомными болями».

По его словам, это представление о том, как раньше было устроено образование и рынок труда.

Сейчас мы наблюдаем глобальные изменения на рынке труда. Мы меньше говорим о профессиях, это не значит, что они совсем исчезли, и больше говорим о компетенциях, которые могут быть востребованы в различных сферах. У нас есть одна сфера, где существует очень высокая степень пересечения — это медицина. Почти 80% выпускников медицинских вузов работает в медицинской сфере. В остальных направлениях даже 50% не работает, — отметил Сергей Рощин.

Работник медицинского учреждения Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты проанализировали и такой тренд как гендерный разрыв в оплате труда: уже на старте карьеры существует разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами в 25%.

В среднем видно, что вклад в разрыв делает образовательная сегрегация и отчасти постобразовательная. Это значит, что мальчики и девочки поступают на разные направления с точки зрения их перспектив на рынке труда, их доходности в терминах зарплаты и экономической успешности, сказал Сергей Рощин. Условно говоря, девочек, обучающихся по направлению «добыча полезных ископаемых» или в области информационных технологий гораздо меньше, чем мальчиков.

По его словам, это вопрос о том, как выстраивается выбор уже при поступлении. Часть этой проблемы уходит в формирование гендерных ролей на уровне школы и на уровне выбора направления подготовки.

Мы наблюдаем проблему и после получения образования в рамках выпускников одного того же направления. Этот вопрос требует более детального анализа. Он связан с тем, на какие позиции приходят юноши и девушки с точки зрения служебной иерархии. Я никогда не интерпретирую такие вопросы в терминах дискриминации. Это вопрос выбора самих выпускников, на какие рабочие места они готовы приходить. Процесс очень многофакторный и сложный, который затрагивает и выбор самих ребят и того, как функционирует сфера образования, формируются гендерные роли и как они потом проецируются на рынок труда, — отметил Сергей Рощин.

Даже при наличии дипломов по одной и той же специальности мужчины демонстрируют более высокий уровень зарплат по сравнению с женщинами. Это наблюдение справедливо для всех направлений подготовки — и для технических, и для гуманитарных. Гендерный разрыв в заработках выпускников самого востребованного рынком направления подготовки — математических и компьютерных наук — составляет 32% (зарплата мужчин в среднем составляет 125,3 тыс. руб., женщин — 85,8 тыс. руб.). Самый большой разрыв — в естественных науках (34%), самый маленький — в юриспруденции (всего 6%).

Артём Соболев/NEWS.ru

По словам Сергея Рощина, в ходе исследования не были обнаружены факты, которые абсолютно расходились «с нашим представлениями о взаимодействии сферы образования и экономики». Есть ряд результатов, которые важны «как первые результаты». До недавнего времени был открытый вопрос: есть ли зарплатная премия в магистерской подготовке в России?

То, что это подтвердилось, является для нас некоторой новеллой. Второе — мы увидели насколько глубокая проблема — гендерный разрыв в оплате труда. У нас готовятся другие работы на эту тему. Просто обеспечить одинаковый уровень образования — это не решить гендерную проблему. Вопрос о том, как происходит выбор направления образования по гендерным группам, затрагивает многие социальные процессы, здесь нет простых решений, — отметил Рощин.

В мониторинге трудоустройства выпускников вузов соединяются данные из федерального реестра об образовании и данные о выпускниках в ПФР. Это позволяет детально анализировать, как строятся постобразовательные траектории выпускников российских гражданских вузов.