Железнодорожная часть Крымского моста готова к принятию первых поездов. Об этом сообщил начальник заказчика строительства Управления федеральных автодорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков.
По словам начальника, строительство моста завершено. И уже получено заключение о соответствии объекта техническим регламентам и проектной документации,
Есть разрешение на ввод моста в эксплуатацию. а, значит, железнодорожная часть готова к приёму поездов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин откроет движение по железнодорожной части Крымского моста. Торжественные мероприятия по этому поводу пройдут 23 декабря.
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