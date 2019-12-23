Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Железнодорожная часть Крымского моста готова к принятию первых поездов. Об этом сообщил начальник заказчика строительства Управления федеральных автодорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

По словам начальника, строительство моста завершено. И уже получено заключение о соответствии объекта техническим регламентам и проектной документации, пишет ТАСС.

Есть разрешение на ввод моста в эксплуатацию. а, значит, железнодорожная часть готова к приёму поездов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин откроет движение по железнодорожной части Крымского моста. Торжественные мероприятия по этому поводу пройдут 23 декабря.

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