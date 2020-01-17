В 2020 году Крым планирует отправить в Сирию 250 тыс. тонн зерна. Первые поставки ожидаются в начале весны.
Помимо зерна через крымский порт в Сирию будут отгружаться стройматериалы, строительное оборудование, изделия из металла, химия и удобрения,
В свою очередь из Сирии в Крым будут поставляться апельсины, оливковое масло, текстиль и бумажная продукция.
Ранее Министерство сельского хозяйства России предложило ограничить с 1 января по 30 июня 2020 года экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. Согласно законопроекту, экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ржи, ячменя, овса и кукурузы не должен превышать за этот период 20 млн тонн. Исключение может составить только посевной материал.
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