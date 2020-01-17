https://static.news.ru/photo/7107b07c-391c-11ea-82b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году Крым планирует отправить в Сирию 250 тыс. тонн зерна. Первые поставки ожидаются в начале весны.

Помимо зерна через крымский порт в Сирию будут отгружаться стройматериалы, строительное оборудование, изделия из металла, химия и удобрения, пишет «МК в Крыму».

В свою очередь из Сирии в Крым будут поставляться апельсины, оливковое масло, текстиль и бумажная продукция.

Ранее Министерство сельского хозяйства России предложило ограничить с 1 января по 30 июня 2020 года экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. Согласно законопроекту, экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ржи, ячменя, овса и кукурузы не должен превышать за этот период 20 млн тонн. Исключение может составить только посевной материал.