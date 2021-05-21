Крым завершил присоединение к газотранспортной системе РФ

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Проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты питания, обостряются на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в формате видеоконференции.

Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты, — заявил в своём выступлении Путин. Президент отметил, что Россия признательна своим партнёрам...