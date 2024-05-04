Крупный банк Турции ужесточил условия обслуживания россиян Турецкий DenizBank стал чаще отказывать россиянам в открытии счетов

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Один из крупнейших банков Турции DenizBank ужесточил условия открытия счетов гражданам России и почти перестал одобрять соответствующие заявки с начала 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на посредников, помогающих россиянам открывать карты. По словам одного из них, счет невозможно завести даже при наличии прописки в Турции или ВНЖ.

DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России — из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна. Счет невозможно открыть даже с наличием ВНЖ (вида на жительство) и прописки в Турции, — сказал посредник.

Он добавил, что финансовая организация делает исключения только для российских клиентов, у которых депозит от $100 тысяч. Другой посредник подчеркнул, что примерно у 60% проживающих в Турции россиян нет местной прописки.

Ранее депутаты Европейского парламента выразили глубокую озабоченность деятельностью Raiffeisen Bank International в России. Они потребовали от Вены оказать давление на кредитную организацию и заставить ее отказаться от ведения бизнеса в РФ. Как отметили парламентарии, несмотря на намерения продать бизнес в России, руководство Raiffeisen Bank продолжает выступать кредитором крупнейших операций в РФ.