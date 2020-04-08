Крупных автопроизводителей могут временно освободить от оплаты утильсбора

https://static.news.ru/photo/9a3f60b4-79a6-11ea-a518-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли выступило с предложением перенести оплату утилизационного сбора для крупнейших автопроизводителей, которые заключили специнвестконтракты, из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно проекту постановления ведомства, инициатива направлена на снижение экономических последствий пандемии COVID-2019, а также решение проблемы острого дефицита оборонных средств и во избежание просрочек по выплате зарплат.

Минпромторг предлагает отсрочить оплаты до декабря 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что российское правительство намерено поддержать производителей автомобилей и дилеров в условиях пандемии коронавируса. Власти подготовили целый ряд мер.