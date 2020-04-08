Экономика

Крупных автопроизводителей могут временно освободить от оплаты утильсбора

17:28, 08 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли выступило с предложением перенести оплату утилизационного сбора для крупнейших автопроизводителей, которые заключили специнвестконтракты, из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно проекту постановления ведомства, инициатива направлена на снижение экономических последствий пандемии COVID-2019, а также решение проблемы острого дефицита оборонных средств и во избежание просрочек по выплате зарплат.

Минпромторг предлагает отсрочить оплаты до декабря 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что российское правительство намерено поддержать производителей автомобилей и дилеров в условиях пандемии коронавируса. Власти подготовили целый ряд мер.

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