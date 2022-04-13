Крупные нефтетрейдеры хотят сократить закупки нефти из РФ с 15 мая

Крупные мировые нефтетрейдеры планируют сократить закупки российской нефти. Об этом стало известно агентству Reuters. О своих намерениях, в частности, объявили Trafigura и Vitol Group. Сокращение может произойти уже с 15 мая.

Мы ожидаем, что наши объёмы торгов будут ещё больше сокращены с 15 мая, — заявили представители Trafigura, подчеркнув, что намерены полностью соблюдать все введённые против РФ санкции.

В свою очередь, в Vitol Group также заявили о намерениях значительно сократить закупки нефти у России. Это произойдёт «во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств». При этом в компании отказались давать комментарии по конкретной дате 15 мая.

По данным Reuters, нефтетрейдеры стремятся соблюдать формулировки санкций в отношении РФ, направленные «на ограничение доступа России к международной финансовой системе».

Агентство Bloomberg 13 апреля сообщило, что швейцарско-нидерландский независимый нефтетрейдер Vitol Group до конца 2022 года намерен полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России.

В свою очередь, сингапурский трейдер Trafigura в начале марта сообщил о заморозке инвестиций в России.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов рассказал, что цена нефти в ближайшее время может колебаться в коридоре $80–150 за баррель. Он добавил, что задача ведомства не в том, чтобы делать прогнозы по ценам на нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Глава Минэнерго отметил, что Москва готова продавать нефть «дружественным странам» в любом диапазоне цен.