Крупные нефтетрейдеры хотят сократить закупки нефти из РФ с 15 мая
Reuters: крупные нефтетрейдеры планируют сократить закупки нефти из РФ с 15 мая
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:40, 14 апреля 2022
Фото: Gazprom/Global Look Press
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Крупные мировые нефтетрейдеры планируют сократить закупки российской нефти. Об этом стало известно агентству Reuters. О своих намерениях, в частности, объявили Trafigura и Vitol Group. Сокращение может произойти уже с 15 мая.
Мы ожидаем, что наши объёмы торгов будут ещё больше сокращены с 15 мая, — заявили представители Trafigura, подчеркнув, что намерены полностью соблюдать все введённые против РФ санкции.
В свою очередь, в Vitol Group также заявили о намерениях значительно сократить закупки нефти у России. Это произойдёт «во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств». При этом в компании отказались давать комментарии по конкретной дате 15 мая.
По данным Reuters, нефтетрейдеры стремятся соблюдать формулировки санкций в отношении РФ, направленные «на ограничение доступа России к международной финансовой системе».
Агентство Bloomberg 13 апреля сообщило, что швейцарско-нидерландский независимый нефтетрейдер Vitol Group до конца 2022 года намерен полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России.
В свою очередь, сингапурский трейдер Trafigura в начале марта сообщил о заморозке инвестиций в России.
Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов рассказал, что цена нефти в ближайшее время может колебаться в коридоре $80–150 за баррель. Он добавил, что задача ведомства не в том, чтобы делать прогнозы по ценам на нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Глава Минэнерго отметил, что Москва готова продавать нефть «дружественным странам» в любом диапазоне цен.