Крупные банки РФ могут стать центрами выдачи электронных подписей

https://static.news.ru/photo/ea3e9c4e-38cc-11ea-ab50-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Министерство финансов РФ предложило принять дополнительные требования к удостоверяющим центрам (УЦ), имеющим право выдавать квалифицированную электронную подпись. Ими могут стать крупные банки страны и «Почта России», считает старший аналитик международного рейтингового агентства Moody's Пётр Паклин.

Проект документа направлен от лица первого замглавы Минфина Татьяны Нестеренко в Минкомсвязь, ФСБ, ФНС и АНО «Цифровая экономика». Постановление могут окончательно принять 1 июля 2020 года, пишет РИА Новости.

По нашему мнению, под предложенное описание Минфина подпадают многие системно значимые банки, некоторые крупные банки с разветвлённой филиальной сетью <...>, а также «Почта России», — рассказал Паклин.

В ноябре 2019 года глава кабмина РФ на тот момент — Дмитрий Медведев — подписал постановление о проведении в стране до 31 декабря 2020 года эксперимента по совершенствованию технологии электронной подписи.

Эксперимент будет проведён с использованием специализированной защищённой автоматизированной системы, необходимой для централизованного создания и хранения ключей усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла закон, защищающий граждан от мошеннической продажи их недвижимости посредством незаконного использования электронной подписи. Собственникам дают гарантии, что без их ведома электронные документы о переходе прав приниматься к исполнению не будут.