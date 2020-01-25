https://static.news.ru/photo/bbfc2a2a-3f2c-11ea-ba03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harry Hart/imageBROKER.com/Global Look Press

Банки из топ-30 успели в срок установить оборудование для сбора биометрических данных клиентов во всех своих отделениях.

Согласно информационному письму, опубликованному Банком России, с этой задачей кредитные организации должны были справиться до 31 декабря 2019, потом ЦБ пошёл на уступки и дал отсрочку, но ведущие банки успели выполнить распоряжение в срок, передаёт РИА Новости.

В ВТБ рассказали, что к началу 2020 года техникой для биометрии была оборудована вся сеть и количество клиентов, воспользовавшихся услугой, постоянно растёт.

Как писал NEWS.ru ранее, Государственная дума приостановила принятие законопроекта по сбору биометрических данных. В ближайшее время кардинальных решений по использованию биометрии не ожидается, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он объяснил это тем, что «тема непростая, прежде всего связана с защитой прав граждан, защитой персональных данных и с защитой бизнеса». Депутат напомнил, что на скорейшем принятии документа настаивал Банк России.