Крупнейшую ветростанцию в России ввели в эксплуатацию

https://static.news.ru/photo/fbb00632-540c-11eb-a796-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosatom.ru

Госкорпорация «Росатом» ввела в эксплуатацию Кочубеевскую ветроэлектростанцию (ВЭС), установленная мощность которой составляет 210 МВт.

Данная ВЭС является самой крупной на территории России, состоящей из 84 ветроэнергетических установок. С января она начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Это второй завершённый проект «Новавинд» (дивизион Росатома, который отвечает за реализацию проектов по ветроэнергетике). Первый ветропарк был возведён в Адыгее.

По словам гендиректора «Новавинд» Александра Корчагина, успех в строительстве и эксплуатации ВЭС, выполнение планов по формированию серийного производства компонентов и узлов ВЭУ на российской территории, эффективная цепочка поставок, в том числе с участием предприятий госкорпорации, позволили выйти на системный уровень реализации проектов в ветроэнергетике и завершить возведение Кочубеевской ВЭС за два года.

Ставропольский край стал нашим ключевым регионом, — подчеркнул он.

Сейчас Росатом реализует программу строительства ВЭС ещё на трёх площадках, расположенных в Ставропольском крае и Ростовской области. Всего до 2024 года планируется ввести ветроэлектростанции общей мощностью около 1,2 ГВт.

Ранее NEWS.ru писал, что российская дочка финской Fortum может до конца года выкупить долю «Роснано» в совместных ветроэлектростанциях, мощность которых составляет 300 МВт.