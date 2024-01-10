Крупнейший стриминговый сервис решил уволить треть сотрудников Bloomberg: стриминговый сервис Twitch сократит 35 % персонала из-за убытков

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Принадлежащий Amazon стриминговый сервис Twitch решил уволить около 500 человек, сообщает Bloomberg. Таким образом крупнейшая площадка для онлайн-трансляций сократит более трети персонала (35%) из-за убытков.

Сокращения произойдут на фоне ухода из компании нескольких топ-менеджеров. В частности, свои посты в конце прошлого года покинули директор Twitch по продуктам, глава по работе с клиентами, а также руководители отделов по контенту и доходам. В декабре главный исполнительный директор Twitch Дэн Клэнси заявил в своем блоге, что компания прекратит работу в Южной Корее из-за «непомерно высоких расходов».

В декабре Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 800 тысяч рублей каждый за публикацию контента, который содержит запрещенную к показу в России информацию. Изначально компаниям грозил штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенных роликов.

До этого Twitch оштрафовали на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей. Согласно закону «О персональных данных», иностранные компании обязаны хранить личные данные россиян исключительно на территории России. Летом 2022 года платформу оштрафовали на 2 млн рублей по факту аналогичного нарушения.