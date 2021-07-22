Крупнейшие российские компании захотели переехать в «родные офшоры»

Крупнейшие российские компании захотели зарегистрироваться в отечественных офшорах. Их предложения по этому вопросу направлены в правительство РФ, пишут «Ведомости».

Компании предлагают распространить освобождение от налога на прибыль в России на зарубежные добывающие предприятия, работающие по соглашению о разделе продукции, и снизить минимальный требуемый объём инвестиций от собственников, нормативы по количеству сотрудников и площади офиса на территории специальных административных районов (САР).

Также известно, что в Минэкономразвития собираются предложить определённые льготы резидентам САР. А для повышения привлекательности САР разрабатывается предложение по возможности для иностранных граждан перевода их личных фондов в Россию.

На сегодняшний день желание переехать в российские офшоры изъявили такие компании, как «Газпром», «Газпром нефть», АЛРОСА, «Северсталь», Сбер, ВТБ.

Ранее стало известно, что в России предложили создать биржу для малых и средних предпринимателей. Отдельную биржу для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также специальный институт поддержки для стартапов предложил создать в России Центр стратегических разработок (ЦСР).