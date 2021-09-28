Крупнейшие банки запустят новые сервисы в Системе быстрых платежей

Новые требования для системно значимых банков вводит с 1 октября Система быстрых платежей (СБП). Такие данные следуют из положения Банка России платёжной системе.

По имеющимся данным, с 1 октября СБП должна обеспечить возможность совершения платежей физических лиц по инициативе получателя средств (операция С2С-pull), а также платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физлиц, кроме выплаты зарплаты.

На сегодняшний день в России существует 12 системно значимых кредитных организаций. Во многих из них сообщили, что в курсе предстоящих изменений и продвигаются согласно графика. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в Газпромбанке сообщили, что успеют запустить сервисы к указанному сроку. МКБ также работает над запуском. Росбанки и Промсвязьбанк намерены запустить сервисы в положенное время. ВТБ находится в финальной стадии подготовки к запуску сервисов для клиентов.

При этом в Райффайзенбанке сервис переводов от юридических лиц физическим уже работает, а сервис переводов по инициативе получателя планируется вести в действие в ближайшее время. Совкомбанк запустил уже оба сервиса.

По словам экспертов, если банки не запустят указанные сервисы в положенное время, Банк России начнёт выписывать предписания с требованием привести деятельность организации в соответствии с утверждёнными нормами, а затем имеет право установить штраф, размер которого составляет до 0,1% уставного капитала банка.

Ранее сообщалось, что самозанятые смогут получать оплату через Систему быстрых платежей. Это позволит им сократить издержки за приём безнала, а также зачислять средства мгновенно