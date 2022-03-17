Крупнейшая грузовая авиагруппа России остановила почти все полёты

Крупнейшая в России грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» на фоне западных санкций резко сократила число полётов: на этой неделе два рейса совершила только одна из пяти её авиакомпаний. До ограничений группа выполняла несколько десятков рейсов в день, пишет РБК. По оценкам экспертов, при сохранении санкций компания потеряет порядка $1,5 млрд выручки в год.

Пять авиакомпаний крупнейшей российской грузовой авиагруппы «Волга-Днепр», специализирующейся на перевозках по всему миру, практически остановили полёты из-за запрета ЕС на полёты российских компаний над своей территорией и запрета продажи российским перевозчикам самолётов, запасных частей и оборудования. Отмечается, что на международные грузовые перевозки приходится примерно 90% бизнеса группы, переориентироваться же на внутренние перевозки и полёты между странами, не поддерживающими санкции, не получится из-за сравнительно небольшого рынка.

Все авиакомпании группы практически полностью приостановили полёты, так как из-за международных санкций глобальный рынок, на который всегда ориентировалась «Волга-Днепр», стал для неё фактически закрыт, — пояснил источник, близкий к группе.

По словам исполнительного директора отраслевого агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, в этой ситуации владелец группы может совершить «нестандартный ход», продав значительную часть бизнеса и запустив высокотехнологичный стартап, основанный на российских разработках. Другим ходом может стать перерегистрация в другой стране с передачей воздушных судов, как это сделала авиакомпания SkyGates.

Ранее сообщалось, что на фоне санкционных ограничений в России могут увеличиться тарифы на перевозку грузов, что в итоге скажется на стоимости импортных товаров, заявил председатель правления Объединённой ассоциации перевозчиков Богдан Антоненко. В частности, стоимость тарифов повысится из-за ухода с российского рынка ряда логистических и грузовых иностранных компаний, изменения политики работы европейских портов и судоходных компаний, а также ограничений на полёты за рубеж.