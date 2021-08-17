Крупнейшая экономика Европы признана самой «грязной»

Экономика Германии, крупнейшая в Европе, названа самой «грязной» за последние 20 лет. К такому выводу пришли по результатам исследования в издании The Economist.

Отмечается, что ФРГ активно сворачивает производство ядерной энергии, хотя по-прежнему зависит от ископаемого топлива. Страна начала постепенно прекращать работу своих 12 атомных электростанций после катастрофы на реакторе Фукусима в Японии.

Германия планирует достичь углеродной нейтральности на пять лет раньше всех в Евросоюзе — к 2045 году, оставаясь сильно зависимой от ископаемого топлива для производства электричества и отопления. В период с 2000 по 2019 год страна производила в среднем на 43% больше вредных эмиссий, чем страны с активными атомными электростанциями.

Страны ЕС, использующие ядерную энергию, имеют более низкие уровни выбросов углекислого газа, чем те, которые опираются на другие виды топлива, говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что продовольственные цены в Германии в годовом выражении выросли на 3,8%. Это рекордный показатель с 1993 года. Отмечается, что инфляция связана в том числе с ростом цен на энергоносители. В июне потребительские цены подскочили на 2,3% в годовом выражении.