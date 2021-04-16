Кризис в цене: у кого растут зарплаты

Пандемия и вызванный ею кризис буквально перевернули рынок труда с ног на голову. Одни профессии потеряли свою востребованность, другие, напротив, стали набирать популярность. В некоторых сферах спрос на сотрудников вырос в разы, равно как и зарплаты. NEWS.ru выяснил, работники каких профессий сегодня могут рассчитывать на увеличение дохода. Что интересно, в этом списке не только представители перспективных и новомодных специальностей — IT-специалисты, кризис-менеджеры, коучи, — но также врачи, педагоги, рабочие.

Пандемия наложила серьёзный отпечаток на все экономические процессы. Последствия карантинных ограничений носят долгоиграющий характер, перекраивая не только рынок труда, но и экономику в целом.

Падающий рубль и растущая инфляция не позволяют реальным зарплатам россиян расти. Даже бюджетники, зарплаты которых подвергаются ежегодной индексации, не чувствуют прибавки из-за взлёта цен на товары у услуги.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на официальную статистку, реальные доходы населения продолжают падать, причём уже не первый год. В кризис, подобный нынешнему, на рост зарплат рассчитывать могут лишь представители отдельных профессий, отмечает HR-специалист, эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян.

Чем хуже ситуация на рынке, тем лучше дела у кризис-менеджеров. Любые специалисты, которые помогают оптимизировать процессы и экономить деньги, сейчас пользуются повышенным спросом. Никак не затронула пандемия IT-специалистов. Они продолжают работать, а их зарплаты — стабильно расти. Хорошие шансы на повышение зарплаты имеют представители онлайн-профессий — все, кто сейчас зарабатывают на большом «хайпе». Рынку остро нужны толковые таргетологи, эсэмэмщики, копирайтеры и другие подобные им специалисты. Хороших экспертов в этих областях единицы, и все они на вес золота. Гарри Мурадян HR-специалист HR-специалист

Чётких границ зарплат здесь нет: каждый получает ту сумму, за которую он смог себя «продать».

По словам декана факультета управления университета «Синергия» Инны Барановой, на рынке труда сегодня в тренде индивидуальность, executive service в отношении клиентов и executive-продукция. Рынки завоёвывают те компании и профессии, которые идут в концепции уникальности товаров и услуг.

Наиболее высокооплачиваемыми сегодня являются либо профессии, которые недавно появились, либо профессии, получившие новую жизнь в кризисный период. В них заложены компетенции будущего, а представители данных профессий получают зарплату выше рынка — 90–100 тысяч рублей и более. Инна Баранова декан факультета управления университета «Синергия» декан факультета управления университета «Синергия»

Так, на высокий доход сегодня могут претендовать специалисты, чья работа связана с медицинскими разработками, генной инженерией и IT-технологиями.

Jochen Tack/http://imagebroker.com/Global Look Press

Если говорить о конкретных позициях, то сегодня востребованы, к примеру, тренеры по mind fitness. Это рестайлинговая профессия: раньше таких тренеров называли специалистами по развитию персонала. Тренер по mind fitness структурирует наши действия с целью оптимизации и рационализации времени, работает с интеллект-картами, занимается рациональным развитием клиентов. Ещё одна интересная специализация — игромастер. Это человек, который может организовывать игровые, кейсовые ситуации, помогающие клиентам быстро находить решение той или иной проблемы.

На высокую зарплату могут рассчитывать персональные бренд-менеджеры, тайм-брокеры, специалисты по анализу больших данных, медиаторы социальных конфликтов, а также тренд-вотчеры и тренд-хантеры, которые охотятся за трендами и развивают компании согласно тем или иным тенденциям современности, — рассказывает Баранова.

По словам эксперта, рынку требуются специалисты по краудсорсингу общественных проблем, работники, которые создают всевозможный видеоконтент, в том числе учебный и информационно-разъяснительный. Востребованы коучи и разработчики образовательных траекторий. Сегодня все пытаются овладеть уникальными навыками и многополярными компетенциями, чтобы оставаться конкурентоспособными. Люди понимают, что чем больше они в себя инвестируют, тем больше получат в перспективе. От этого во многом зависит формирование личного бренда профессионала, указывает Баранова.

По мнению независимого HR-специалиста Зулии Лоиковой, рост зарплат наблюдается там, где ощущается нехватка специалистов. С одной стороны, происходит массовая автоматизация бизнеса, с другой — отдельные сферы сильно страдают от недостатка квалифицированных кадров.

Это касается прежде всего сферы знаний. Хорошие преподаватели сегодня в цене. Родители готовы платить, чтобы компенсировать пробелы в знаниях своих детей, возникшие во время дистанционного обучения. Стоимость услуг хороших репетиторов выросла. Я знаю людей пенсионного возраста, которые прекрасно зарабатывают порядка 200 тысяч рублей в месяц. А это уровень управленца. Зулия Лоикова независимый HR-специалист независимый HR-специалист

Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне сокращения числа трудовых мигрантов возник дефицит сотрудников рабочих специальностей. Попытка заменить гастарбайтеров приезжими из российской глубинки, а также жителями Белоруссии и Украины не увенчалась успехом. Никто к нам не бежит и не выстраивается в очереди, сетует Лоикова.

Строительные компании жутко страдают от нехватки простых рабочих, не говоря уже о квалифицированных. Зарплаты у них растут достаточно хорошо. Оттого мы видим увеличение стоимости недвижимости, и она, кстати, будет продолжает расти в цене, — поясняет эксперт.

Не внакладе сегодня остаются и представители некоторых рабочих профессий. Так, токарь высокой квалификации может получать 250–350 тысяч рублей. Проблема в том, что их сегодня ещё днём с огнём не сыщешь — молодёжь куда охотнее идёт учиться на юристов, экономистов и менеджеров, признаёт Лоикова. Возникает патовая ситуация: предприятие приобретает дорогостоящие станки, но не может запустить из-за отсутствия людей, способных их обслуживать.

Нехватка специалистов отмечается и на рынке медицинских услуг. Это врачи узкой специализации, реаниматологи, младший медицинской персонал, перечисляет Лоикова. Критерии отбора кадров здесь достаточно высокие, но работодатели вынуждены их снижать в силу того, что людей просто нет. Поэтому можно видеть и рост зарплат: фактически новых сотрудников привлекают с помощью дополнительных компенсационных выплат.

Бешеный рост, по словам Лоиковой, демонстрирует вышеупомянутая IT-сфера. Зарплаты IT-разработчиков растут на 20–30% в год. Более того, количество предложений на этом рынке превышает число соискателей. Последние, прекрасно понимая это, активно торгуются.