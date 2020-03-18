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18 марта курс российской валюты опустился до показателей начала 2016 года и продолжает обваливаться. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила в беседе с NEWS.ru, что девальвация рубля больше всего ударит по кошелькам россиян.

Основные причины, по которым рубль теряет свою стоимость, как отметила эксперт, не меняются уже почти месяц. Речь идёт о пандемии коронавируса, которая спровоцировала карантинные меры, а также о провале цен на нефть к новым минимумам.

Бодрова обратила внимание на то, что с начала 2020 года девальвация рубля оценивается в 25,5%, и это колоссальные цифры. Сегодня «американец» торгуется по 77,50 руб., а внутри дня тестировал 79,20 руб. Максимум доллара в январе 2016 года составлял 85,99 руб., и, как отмечает аналитик, сейчас этот пик уже не выглядит каким-то далёким или недостижимым.

Девальвация рубля больше всего ударит по кошелькам россиян, и так неплатёжеспособных. Происходящее с курсом и экономикой способно погрузить среднестатистическую российскую семью в полноценный кризис, и это уже не шутки. Кризис уже здесь, как бы панически это ни прозвучало бы, — уверена эксперт.

По её мнению, с точки зрения сухих цифр вполне можно говорить о том, что доллар США может торговаться в пределах 75–85 руб. при цене на нефть Brent в пределах $25–32.

Если бы Центробанк хотел что-то сделать с ключевой ставкой в рамках поддержки экономики и финансовой системы, он бы уже это сделал — идёт вторая неделя бешеной волатильности. Максимум, что делается на уровне ЦБ — это интервенции, которые сглаживают колебания курса, но оставляют его чувствительным к внешнему фону. Вряд ли стоит тут рассчитывать на что-то сверхъестественное, — считает Бодрова.

Эксперт уверена, что помочь сгладить влияние карантина и спада в нефти на реальную экономику может распечатка резервов и массовая поддержка компаний. Но только на глобальном уровне. Бодрова отметила, что при этом начинать надо с «середины» — со среднего бизнеса. Крупный, по её словам, и так выстоит за счёт масштабов.

Бодрова не сомневается, что малому и среднему бизнесу, занятому в сфере услуг, нужно срочно помочь с арендными каникулами и отсрочкой по уплате НДС, например, как минимум на квартал.

То, что сейчас происходит в сетях кафе и ресторанов, спортивных клубах, кинотеатрах и торговых центрах, убивает бизнес небольшого масштаба быстро и безвозвратно, — подчеркнула аналитик «Альпари».

Бодрова считает, что предотвратить всё это можно, потому что позже с опорой именно на средний бизнес получится активнее восстановить всю экономику.

Как писал NEWS.ru, утром 18 марта курс европейской валюты на Московской Бирже взлетел на 3,79% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и остановился на отметке в 86 руб. Доллар также поднялся на 3,6%, до 78,15 руб.