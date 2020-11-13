Кризис 2020 года ударил по строительству жилья в РФ меньше ожидаемого

https://static.news.ru/photo/14479aba-2669-11eb-b935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России к концу года в эксплуатацию будет введено 75–77 млн квадратных метров нового жилья, снижение показателя будет значительно ниже, чем в другие кризисные периоды, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Могу сказать из опыта предыдущих экономических кризисов, обычно жильё падает на 10–30% по объёму ввода. В этом году мы, если упадём, где-то на уровне меньше 10% совершенно точно, — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер добавил, что в стране растёт предложение в сфере недвижимости в ответ на повышенный спрос, которому в этом году способствует программа льготной ипотеки.

Только сформировав предложение в достаточном объёме, появляется конкуренция, качество, и в конечном итоге цена снижается. Не подстегнув спрос и предложение, достигнуть результатов нацпроекта будет крайне сложно, — отмечает вице-премьер.

Согласно статистике Росстата, в 2019 году девелоперы ввели в эксплуатацию 82 млн квадратных метров жилья. Нацпроект «Жильё и городская среда» предполагают сдачу не менее 120 млн квадратных метров ежегодно.

При этом Хуснуллин заверил, что темпы расселения авариного жилья в России идут повышенными темпами.

Несмотря на экономические сложности, несмотря на коронавирус, несмотря на то, что у нас сейчас не хватает рабочей силы где-то, мы идём с опережением по срокам этой программы на 55%, мы намного быстрее расселяем эту программу, чем она была у нас запланирована ранее, — заявил он.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Хуснуллин заявлял, что российские власти не рассматривают ввод системных ограничений в строительстве из-за пандемии коронавируса. Исключением могут быть точечные случаи, когда на стройплощадке произошла вспышка заболеваемости COVID-19.