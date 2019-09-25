https://static.news.ru/photo/55f9ada4-dff2-11e9-8ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTO/M. Gann, via www.imago-i

Банковское сообщество предложило вариант легализации криптовалюты — признание их аналогией оккупацией имущества или кладом.

Ассоциация банков России подготовила доклад «Концепция оборота децентрализованных криптовалют», в котором приводится в пример австрийское законодательство — там считается, что лицо, «намайнившее» виртуальные деньги, оккупирует их и становится первым легальным собственником, пишут « Известия ».

Также в докладе говорится, что, применяя юридическую фикцию, можно считать криптовалюты кладом, так как первый собственник «нашёл» их, получив от анонимной системы. В таком случае виртуальные деньги возможно назвать вещами и облагать налогом. Концепцию обсудят 8 октября.

Как писал News.ru ранее, суд американского штата Флорида признал виновным гражданина Австралии Крэйга Райта в том, что он присвоил биткоины, созданные вместе с деловым партнёром — Дэйвом Клейманом. Теперь фигурант должен вернуть родным умершего товарища около 410 тыс. единиц криптовалюты. По текущему курсу их стоимость достигает почти $4 млрд.