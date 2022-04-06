Криптовалюту назвали средством обхода санкций

Криптовалюта может быть средством обхода санкций, рассказал президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин «Радио 1». Её нельзя конфисковать или запретить, как-то ограничить. А вот Центробанк категорически против такой валюты как средства оплаты, отметил эксперт.

Но при этом надо понимать, что во всём мире этот механизм развивается, и, конечно, криптовалюта может быть средством обхода санкционных режимов. Поскольку криптовалюта не поддерживается никем из центральных банков, то и возможности ограничить её хождение ни у кого в мире нет. Попытки конфисковать или запретить её тоже невозможны, за исключением когда человека ловят вместе с его криптокошельком и заставляют ввести пароль от него. Но до этого государство вряд ли дойдёт, — сказал Припачкин.

Он добавил, что Центробанк РФ не понимает, как работает криптовалюта, и видит угрозу своим интересам, как и многие другие центральные банки. Они могут ограничить возможность страны принимать и обменивать криптовалюту на национальные деньги, но это только двигает криптовалюту на серый рынок, сказал Припачкин.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что криптовалюты фактически являются финансовой пирамидой. Также, по её мнению, это высокоспекулятивный инструмент.