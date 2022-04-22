Криптосообщество и регуляторы: главная дискуссия форума Blockchain Life

Самой яркой секцией форума Blockchain Life стала панельная дискуссия между представителями криптосообщества и органов государственной власти — «Регулирование криптовалют и майнинга в России. Новое законодательство». Обсуждение выявило несколько спорных вопросов, которые как раз определяют разницу во взглядах криптоэнтузиастов и регуляторов, а также вносят разногласия в само криптосообщество. NEWS.ru побывал на форуме и выяснил, какие главные темы волнуют законодателей и криптоинвесторов.

Увидели и послушали друг друга

Blockchain Life в этом году отличился присутствием довольно внушительного состава официальных лиц, представляющих органы российской власти. Депутаты Госдумы, Игорь Ананских, Валерий Селезнёв, Андрей Луговой, Мария Аграновская и Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков выступили на форуме. Общий настрой представителей власти можно охарактеризовать как удивление от того, как много людей вовлечено в бизнес, построенный вокруг блокчейн-технологий и криптовалютных операций. Одно дело — это цифры на бумаге в отчетах, а совсем другое увидеть тысячи живых и заинтересованных граждан воочию. Сесть с ними лицом к лицу и обсуждать волнующие темы. Само по себе — это уже прорыв в отношениях криптосообщества и регуляторов.

Когда зашёл разговор о моём участии, я подумал, что собрались, наверное, несколько майнеров и решили что-то пообсуждать. И мне мои помощники докладывают: слушай, а там не хотят тебя видеть. Я подумал: что это там за такое наглое сообщество, которое не хочет видеть целого депутата Госдумы. Когда я сюда зашёл, мне стало всё понятно... Стало стыдно. И моя рекомендация, чтобы Центробанк посещал такого рода мероприятия, чтобы был ясен хотя бы масштаб проблем, — сказал депутат Валерий Селезнёв.

Он добавил, что увидел, как много молодых людей хотят понимать, как завтра они будут жить в той кредитно-денежной политике, в том регулировании, которое им сейчас предлагают. Он отметил, что зная Центробанк, не рекомендовал бы ставить ему ультиматум, а советовал бы договариваться.

Если будут ультиматумы, будет очень жёсткая реакция Центробанка, — подчеркнул Селезнёв.

Он добавил, что сейчас у России действительно есть уникальный шанс разместить у себя до половины всего майнинга в мире, используя свои энергетические мощности. Однако депутат поправил энтузиастов, которые считают, что майнинг — это такая форма сохранения электроэнергии. Большая часть энергии рассеивается в виде тепла, а не «воплощается» в коде, как некоторые предполагают, отметил Селезнёв, будучи Первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по энергетике.

Критика Селезнёва была адресована президенту РАКИБ Юрию Припачкину, который заявил в своем выступлении, что майнинг — это новая форма продажи электричества.

Замечательный бизнес для нашей страны. И эта та дырочка в железобетонной плотине Центробанка, которая, на наш взгляд, позволит разрушить феномен отрицания, — сказал Припачкин.

Он отметил, что заявления, которые делает Банк России о запрете криптовалют, выталкивают людей из страны. Это, по его мнению, наносит прямой ущерб интересам России и отбрасывает страну назад.

В ЦБ должны понимать, что появилась цифровая Россия, живущая своей жизнью, которая никак не связана с текущим законодательством, и развивается исходя из интересов людей, которые в ней участвуют. А действия регулятора приводят к тому, что цифровая Россия развивается вне России. Это тот результат, который должно осознать руководство страны, — сказал Припачкин.

Он также сказал, что криптоиндустрии нужно регулирование, вопреки распространенному мнению, что можно обойтись без него. Дело в том, что без взаимодействия криптоиндустрии с банковской системой, её развитие невозможно. Поскольку, было бы странно, разрешить майнинг, но не разрешить инфраструктуру, которая обеспечит полноценный обмен. Поэтому, «предстоит большая драка, за то чтобы индустрию сделать полноценной».

С руководством ЦБ нам придётся очень серьёзно дискутировать. Поскольку там не понимают, что вернулись так называемые частные деньги, но существует заблуждение, что это можно запретить, — сказал Припачкин.

С позицией президента РАКИБ идейно совпало выступление интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева. Он ещё раз сделал акцент на том, что майнинг приносит валютную выручку в страну и является формой продажи энергии в виде вычислений. Кроме того, Мариничев отметил, что цифровые валюты и их распространение могут изменить положение России в мире, потому что у России есть все возможности создавать их. По его мнению, думать лишь о том, как собрать налог с майнинга, это недальновидно и не имеет большого экономического смысла, поскольку майнинг на самом деле может принести России гораздо больше. Ведь главная его суть в том, что созданные вычисления будут востребованы и их обязательно купят. Их можно продавать за рубли и тем самым укреплять рубль.

Выступление депутата Игоря Ананских как раз и было посвящено тем мощностям, которые Россия может использовать для майнинга. Он сообщил, что с июня по октябрь 2021 года доля России в добыче биткоина увеличилась с 6,8% до 11%. И Россия вошла так в тройку лидеров, после США и Казахстана. Также лидируют Канада, Ирландия, Германия и Малайзия. Анаских считает, что в Казахстане будут активно бороться с нелегальным майнингом (возможно, это будет способствовать оттоку майнеров в Россию, — прим. ред.) Законодатель подчеркнул, что приветствует в России развитие крипторынка.

Артем Соболев/NEWS.ru

Депутат Андрей Луговой, в свою очередь, рассказал что рабочая группу, в которой он возглавляет экспертный совет, разрабатывающая и обсуждающая законопроекты для криптоиндустрии, почти полным составом считает, что нужно как можно быстрее принимать закон о криптоотрасли.

Помимо закона о криптовалюте необходимы изменения и в гражданском кодексе. Именно гражданский в Гражданский кодекс надо вносить определение криптовалют, — сказал Луговой.

Луговой подчеркнул, что развитие криптоотрасли невозможно без переплетения с банковской системой.

Мнение Минфина

Большое внимание было уделено выступлению Ивана Чебескова из Минфина, поскольку ведомство воспринимается криптосообществом — как союзник в принятии разрешительных мер.

Мы понимаем, что наши граждане столкнулись с проблемой проведения транзакций на иностранных криптобиржах, в том числе с выводом криптовалют в фиат. Граждане, по сути, ущемлены в своих правах, — сказал Чебесков.

Он добавил, что защитить граждан можно, выстроив биржевую инфраструктуру в России. В Минфине также понимают, что майнерам нужна легализация, особенно промышленным. Потому что никто не любит находиться в серой зоне. Ведь когда есть денежный поток, но он подвержен высоким рискам, то стоимость активов снижается из-за этих рисков.

Регулирование всегда подразумевает какие-то границы, но мы на него смотрим как на относительно либеральное, свободное. Сама технология пока не устоялась и мы бы не хотели, чтобы регулирование послужило ступором её развития, — подчеркнул Чебесков.

Он также высказал мнение Минфина о том, что сама технология блокчейна способна изменить всю финансовую систему в обозримом будущем, и ведомство хочет дать этому шанс в России.

Артем Соболев/NEWS.ru

Нельзя медлить

Сергей Хитров, основатель Listing.Help, Jets.Capital и Blockchain Life добавил остроты обсуждению, рассказав о том, сколько талантливых программистов покинули Россию за последний год. Они увезли с собой не только готовые технологии, но и свои мозги, в совокупности с предпринимательской активностью. Это порядка 85% крупнейших представителей криптовалютной сферы. Большинство даже не представляет, что за очень известными и сильными компаниями стоят выходцы из России.

Хитров рассказал также, во что упираются попытки легализовать криптовалютные операции в России.

Мы столкнулись с большой проблемой. Представители власти часто хотят помочь, но сделать ничего не могут. Либо боятся идти против Центробанка, либо не хватает полномочий, — сказал Хитров.

Он отметил, что предложение, с которым вышло криптосообщество не было направлено против интересов Банка России. В нём был посыл к тому, чтобы договариваться. И это предложение было, донесено судя по всему до президента Владимира Путина, по мнению Хитрова.

Проходит время и мы слышим, что сказал президент. Что он в курсе, что есть какая-то дискуссия между Минфином и ЦБ, и что нужно всё-таки выработать адекватное регулирование, — добавил Хитров.

От криптосообщества часто зовут на обсуждение каких-то людей, которые выступают от его имени, но на самом деле их в нем никто не знает. И оказывается потом, что эти люди никакого отношения не имеют к индустрии, пояснил Хитров.

Хочется сказать такому человеку: купи биток, поторгуй немножко, выведи его в кеш. А теперь ещё раз скажи, что ты советуешь. Будут ли адекватны твои советы? — сказал Хитров.

В итоге промедление и странные дискуссии привели к тому, что крипторынок ещё больше ушёл в тень. Если раньше люди готовы были платить налоги, то сейчас им комфортно в тени. И это основная проблема, которую Хитров, по его словам, хочет донести до власти.

Вадим Попов/NEWS.ru

«Нужно делать закон, который удовлетворит весь рынок, а не отдельные компании», — подчеркнул Хитров.

Запрет на платежные функции криптовалюты в России непонятен в сообществе. Этот пункт вызывает постоянное трение. Но в ходе дискуссии было отмечено, что в странах, где разрешили использовать криптовалюту в качестве платежного средства, никакого подрыва денежного обращения не произошло.

Хитров также детально пояснил, почему большинство крупных игроков мирового уровня на крипторынке не пойдут на сертификации кошельков, интеграцию с российским софтом и прочие требования, поскольку сама философия этого бизнеса противоречит таким шагам. найти другие способы легализации возможно. Например, можно создать список рекомендованных кошельков, но не принуждать к сертифицированию.

Одна из главных проблем, обнажившаяся в ходе дискуссии, это обратная сила закона. Поскольку у ФНС есть возможности раскапывать историю операций за прошедшие годы, нужно что-то вроде амнистии капиталов, чтобы люди не боясь платить налоги.

В целом обсуждение было очень важным и конструктивным, что отметили все участники. Blockchain Life подтвердил и упрочил свою репутацию главной и самой большой площадки, где криптосообщество может напрямую донести своё видение до органов государственной власти.