Назван самый надежный стейблкоин Криптоэксперт Каминский назвал USDC самым надежным стейблкоином

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объем криптотранзакций в стейблкоинах, курс которых привязан к национальным валютам, в 2022 году превысил $7,4 трлн, что на 600% выше показателей предыдущих двух лет, пишет журнал «Компания». Криптоэксперт Евгений Каминский отметил, что по объему транзакций стейблкоин уступил только Visa, через которую прошли $12 трлн, при этом Mastercard за 2022 год провела операций лишь на $2,2 трлн. По словам эксперта, самым «надежным» стейблкоином считается USDC.

Стейблкоины, монеты чей курс неизменен и привязан к национальным валютам, являются промежуточным звеном между обычными деньгами и криптовалютами. Трейдеры часто используют их для сохранности своих активов в период нестабильности на рынках. Их совокупный объем составляет порядка 16% всего крипторынка, — отмечается в публикации.

Потрясения на крипторынке в 2022 году привели к более активному перетеканию средств из USDT в пользу USDC (USD Coin), капитализация которого выросла до $44 млрд, а также в BUSD (Binance USD; $17,5 млрд).

наилучший прирост в 2022 году демонстрировал BUSD, к середине ноября увеличив долю рынка стейблкоинов с 10% до 16%, отметил эксперт. Однако в декабре, когда агентство Reuters сообщило о планах Минюста США возбудить в отношении руководства компании уголовное дело, как и «невразумительный» отчет о резервах, привели к активному бегству из Binance. В середине декабря капитализация BUSD сократилась на 16%.

USDC считается самой «надежной» среди стейблкоинов. Каминский отметил, что ее материнская компания зарегистрирована в США, а резервы состоят исключительно из реальных долларов и американских облигаций. При каждом потрясении в 2022 году капитализация USDC демонстрировала рост, отметил криптоэксперт.

Дальнейшее ужесточение условий на криптовалютном рынке, включая растущее государственное финансовое регулирование, с большой вероятностью приведет к занятию стеблкоином USDC лидирующего места в общем рейтинге, не смотря на полную централизованность и контроль со стороны регуляторов, — указал он.

Ранее эксперты рассказали NEWS.ru, в какие криптовалюты стоит инвестировать в 2023 году. Специалисты рекомендовали покупать проверенные монеты, а также вкладываться в перспективные новые проекты.