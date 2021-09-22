«Если наглеют, ставить на место»: Кричевский о росте НДПИ для металлургов

Экономист Никита Кричевский рассказал NEWS.ru, какой способ пополнения бюджета в сегодняшних условиях был бы наилучшим. По его мнению, необходимо повышение налога на сверхприбыль для представителей металлургической отрасли. Поскольку власти позволили металлургам брать льготные кредиты на развитие производства, и теперь справедливо потребовать от ведущих компаний больше инвестировать в национальную экономику.

Компании должны вкладывать денежные средства в экономику той страны, которая позволила им разбогатеть, сказал NEWS.ru Кричевский. Он также прокомментировал проблему инфляции. По словам Кричевского, ключевая роль в сдерживании темпов роста инфляции принадлежит не Центробанку, а правительству, которое полностью держит ситуацию под контролем.

Инфляция управляется правительством, а не Центральным банком. Российские власти полностью контролируют ситуацию с ростом цен и делают всё возможное, чтобы обуздать инфляцию. Правительство эффективно разобрало с металлургами, затем настанет черёд других отраслей. Это не значит, что их всех надо щемить и кошмарить. Просто если кто-то начинает наглеть, его обычно ставят на место. Это нормально. Правительство помогло им развиваться за счёт долгосрочных льготных кредитов. А металлурги решили, что поймали Бога за бороду. Повышение НДПИ — природная рента. Нефтяники платят в бюджет 40–60%, «Газпром» — около 40%, а металлурги — всего 10%. Это несправедливо. Никита Кричевский доктор экономических наук доктор экономических наук

Аналогичная ситуация, по мнению Кричевского, и в других отраслях экономики, включая сельское хозяйство. В качестве наглядного примера экономист привёл деятельность компании «РосАгро», которая фактически является кипрским офшором и отдаёт в госбюджет лишь малую часть заработанных денежных средств.

Ранее сообщалось, что российские власти обсудили с металлургами повышение налоговой ставки. На совещании с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова и министра финансов Антона Силуанова присутствовали и представители компаний, занимающихся производством удобрений. Основной темой обсуждения стало повышение денежных сборов со сверхприбыли.