https://static.news.ru/photo/ab567b06-27cd-11ea-baf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

У Российской Федерации есть собственный трубоукладчик, который за несколько месяцев сможет закончить строительство газопровода в Германию через Балтийское море. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отказался давать какую-либо конкретику, однако рассказал о ресурсах, которые имеются в распоряжении страны.

Действительно есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе, — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь при этом не смог обозначить предполагаемые сроки завершения работ.

20 декабря американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий год. Документ предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Вашингтон потребовал от компаний, занимающихся прокладкой труб, остановить строительство. Первой работы остановила швейцарская компания Allseas и отозвала специальные суда. По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что Allseas может вернуться к проекту «Северный поток — 2», писал NEWS.ru.