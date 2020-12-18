Кремль следит за данными Росстата и социологов по росту цен

https://static.news.ru/photo/2a87289e-4127-11eb-897c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обращают внимание на информацию Росстата и социологов по росту цен в стране.

Так он ответил на вопрос, доходили ли до Владимира Путина соответствующие данные и связана ли с ними его реакция на эту проблему.

Данные Росстата и социологов — на них обращают внимание. И само правительство следит за этими процессами, — отметил Песков.

При этом он заявил, что, возможно, в текущей ситуации не получилось правильно идентифицировать неоправданный рост цен и отличить его от сезонных колебаний, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер сообщил, что инструменты для снижения резко выросших цен на товары первой необходимости имеются и давно известны. Правительству нужно было своевременно реагировать. Он признался, что проблема с ценами на продукты в России его задела, особенно с учётом рекордного урожая.

Кроме того, Путин заявил о недопустимости подтягивания производителями внутренних цен под мировые, пообещав, что российские власти будут внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты. По словам главы государства, его задел рост на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля.