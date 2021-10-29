Кремль рассказал, что вынудит Россию слезть с «нефтяной иглы»

Специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в России постепенно начнут отказываться от «нефтяной иглы». Он признался, что для этого должны быть предпосылки на международном уровне. Об этом сообщает РБК.

Мировой экономический уклад нас к этому ведёт, хотим мы этого или нет. По независящим от нас обстоятельствам мы будем вынуждены диверсифицироваться, — заявил Эдельгериев.

Советник добавил, что, если в мире не будет двойных стандартов, элементов сдерживания и протекционизма, а будут общие углеродные рынки, ядерная энергия будет признана низкоуглеродной. Он также напомнил, что президент Владимир Путин подписал ряд указов, чтобы увеличить объём несырьевого неэнергетического экспорта, как минимум, на 70% к 2030 году.

Ранее данные о прибыли российской компании «Газпром» за девять месяце 2021 года возмутили главу компании — оператора ГТС Украины Сергея Макогона. Своё негодование он выразил на странице в социальной сети Facebook.

В отчёте компании сказано, что чистая прибыль «Газпрома» за первые три квартала года составила 1,055 трлн рублей, а убытки — 558,226 млрд годом ранее. Выручка за отчётный период увеличилась на 53,6%, достигнув уровня в 4,215 трлн рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 9,1% и достигла 1,992 трлн рублей.