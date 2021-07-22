Кремль прокомментировал сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в договорённостях между Германией и США по «Северному потоку — 2» есть пункты, которые Москва готова приветствовать, однако некоторые из них вызывают вопросы, в частности обвинения во «вредоносных действиях».

Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за её пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается, — отметил Песков.

По его словам, в Кремле ожидали увидеть сигналы украинским властям о необходимости проявить ответственность и обеспечить экономически приемлемые условия для продолжения транзита, при этом в тексте документа их не было, отметил пресс-секретарь.

Кроме того, не раз заявлялось, что Россия никогда не использовала энергоресурсы как инструмент политического давления, заключил Песков.

Совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2» опубликовано в среду, 21 июля. В нём говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата. Также в заявлении сформулирован ряд условий для работы газопровода «Северный поток — 2».

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В разговоре политики затронули энергетические вопросы, в том числе газопровод «Северный поток — 2» и транзит газа через территорию Украины.