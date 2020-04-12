Кремль призвал не «морозить» экономику в спокойных по коронавирусу регионах

https://static.news.ru/photo/e02d0d48-7cb6-11ea-8f57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не стоит сворачивать производства в тех субъектах России, где сложилась относительно спокойная ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Есть регионы, которые в отличие от Москвы находятся в более благоприятной ситуации. В этих условиях совершенно нет необходимости морозить всю экономику. Там, где можно, нужно обеспечивать продолжение производства, — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой размещён на сайте «Вести.ру».

Песков напомнил, что глава государства неоднократно говорил: «Очень важно пройти между Сциллой и Харибдой. Обеспечить безусловную безопасность и защиту здоровья людей, но с другой стороны, также не допустить обвала экономики».

Ранее Песков заявил, что пандемия коронавируса и текущий кризис продемонстрировали, что эффективность ряда международных организаций оставляет желать лучшего. Он подчеркнул, что это касается в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и «Большой двадцатки» (G20).

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,78 млн человек, погибли свыше 108,8 тысячи, выздоровели 405,9 тысячи.

В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.