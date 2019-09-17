https://static.news.ru/photo/8cb370a6-d939-11e9-8325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steven J. Kazlowski/Steve Kazlowski/DanitaDelimont/Global Look Press

Кремль ещё не принял решения о возможности налоговых льгот для реализации проекта «Восток Ойл» в Арктике. Просьбу предоставить их в письме Путину направил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Мы служебную переписку не комментируем, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

15 июля News.ru писал, что Сечин направил президенту письмо, в котором изложил план нового проекта развития Арктики. На его реализацию Сечину требуется 2,6 трлн рублей налоговых льгот. Взамен нефтяные компании готовы будут инвестировать в регион 5–8 трлн рублей. Глава нефтяного гиганта попросил президента также поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий спецрежим для инвесторов.