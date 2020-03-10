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Российские власти в своих прогнозах учитывали разные варианты развития событий на рынке нефти — в том числе и сохранение на некоторое время наблюдаемой сейчас волатильности.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт ПРАЙМ. Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин обсуждал различные варианты событий с представителями топливно-энергетического комплекса ещё до переговоров о продлении соглашения ОПЕК+.

Сейчас мы видим развитие событий, видим относительную волатильность на рынках, которая, по всей видимости какое-то время будет продолжаться, но вместе с тем самые разные варианты заранее просчитывались и рассматривались, — резюмировал Песков.

6 марта прошёл последний раунд переговоров по сделке ОПЕК+, на котором сторонам не удалось прийти к согласию в вопросе продления сроков действия соглашения об ограничении нефтедобычи. Рынок отреагировал падением нефтяных котировок, которое достигло пика 9 марта. На обвал цен на нефть также повлияло решение Саудовской Аравии снизить стоимость всей линейки нефтепродуктов.

Глава российского Минэнерго Александр Новак допустил, что страны — экспортёры нефти заключат новые договорённости по сокращению добычи после истечения срока действующего соглашения, сообщал NEWS.ru.