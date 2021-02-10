Кремль оценил необходимость упростить мигрантам въезд в РФ

https://static.news.ru/photo/aa8adca4-6b87-11eb-b1f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идею упрощения въезда мигрантов в РФ активно обсуждают в кабинете министров страны, она актуальна не только для сферы АПК, но и для строительства, заявил журналистам 10 февраля 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос, нет ли пока позиции лидера государства Владимира Путина по этому вопросу, он ответил отрицательно.

Это вопрос правительства. Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, и продолжает подниматься. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне Министерство сельского хозяйства озаботилось вопросом привлечения иностранной рабочей силы для сезонных полевых работ в России в 2021 году. Местные жители не обладают достаточным опытом и навыками, а также отказываются работать даже за высокую зарплату.

Замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов обратился с соответствующей просьбой к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Она в свою очередь дала поручение ведомству в сотрудничестве с Минтрудом и МВД проработать вопрос о привлечении мигрантов для проведения сезонных сельскохозяйственных работ.

Ранее NEWS.ru писал, что работников ЖКХ «втихаря» массово провакцинировали от COVID-19. Об этом рассказал основатель одного из крупнейших в России рекрутинговых сервисов Алексей Захаров. По словам эксперта, работники ЖКХ не высказывали каких-то претензий, так как в общежитиях, где эти сотрудники-мигранты скученно проживают, очень многие переболели коронавирусом.