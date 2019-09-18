https://static.news.ru/photo/e80c5104-da13-11e9-b164-fa163e074e61_660.jpg Фото: PJSC Lukoil/via Globallookpress.com

Не стоит ожидать, что на консультациях между Россией, Евросоюзом и Украиной по газу будут достигнуты конкретные договорённости. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что по данному вопросу придётся провести большую работу, передаёт ТАСС .

Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договорённостей. Безусловно, там нужно вести ещё много кропотливой работы, — сказал он.

Трёхсторонние переговоры пройдут в Брюсселе 19 сентября. В них примут участие главы «Газпрома» и «Нафтогаза», министры энергетики России и Украины. Двусторонние встречи с делегатами перед началом консультаций проведёт зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

Темой переговоров станет отражение энергетических норм ЕС в будущем рамочном соглашении. Кроме того, стороны обсудят будущий контракт на поставку газа.

Ранее News.ru писал, что Киеву выгодно продолжать транзит российского газа через Украину. Соглашение на поставку сжиженного природного газа это только доказывает, считают аналитики.