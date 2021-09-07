Кремль не поддержит РУСАЛ в связи с переворотом в Гвинее

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Российские власти не обсуждают помощь алюминиевой компании РУСАЛ, несмотря на переворот в Гвинее, который поставил под удар алюминиевый рынок. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Никаких вариантов поддержки не рассматривается. Речь идёт действительно о серьёзном факторе, способном негативно сказаться в целом на рынке алюминия, — заявил Песков.

Он добавил, что правительство внимательно следит за происходящим и надеется на скорое восстановление закона в Гвинее.

Мы ожидаем в любом случае, что бизнес-интересы наших предпринимателей, наших компаний не пострадают, будут обеспечиваться, — сказал пресс-секретарь.

РУСАЛ из-за военного переворота в Гвинее может потерять одну треть от производства алюминия. Риски сокращения сырьевого потока для производства алюминия реальны как никогда раньше.

Ранее лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Кроме того, восставшие захватили президента.